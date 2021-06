WP odpowiada premierowi Morawieckiemu: nasze systemy pocztowe są bezpieczne

- To nauczka, którą wszyscy, cała polska klasa polityczna, powinniśmy wziąć sobie rzeczywiście do serca i popatrzeć co, kto, w jaki sposób używa i jakie są zabezpieczenia - mówił premier Morawiecki. - Też warto zwrócić uwagę na to, że jak zakładane są skrzynki, to nie każdy obywatel, a właściwie większość obywateli nie ma informacji, co do szczegółów tego, w jaki sposób dany gestor czy dany portal internetowy zabezpiecza te skrzynki mejlowe. Tu trzeba przede wszystkim polegać na dwustopniowym procesie weryfikacji bezpieczeństwa, zabezpieczaniu haseł, do tego wszystkich państwa namawiam - dodał.