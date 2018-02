Jadwiga Staniszkis ostro o PiS. "Traktują Polskę jak szmatę"

Gdy oglądałam program o neonazistach, poczułam się wręcz chora. Obóz rządzący ma skłonności do legitymizowania agresji wobec obcych - mówi socjolog, prof. Jadwiga Staniszkis.

- Intencja tej nowelizacji, czyli zwalczanie sformułowania "polskie obozy śmierci”, została wyrażona nieprecyzyjnie. Jarosław Kaczyński tłumaczył w mediach, że nie do końca zdawał sobie sprawę z konsekwencji ustawy o IPN - tłumaczyła profesor we "Wprost". - A to dlatego, że różni ludzie wokół niego robią coś, często wykazując się nadgorliwością, bo sądzą, że realizują oczekiwania Kaczyńskiego. A więc jest to problem braku komunikacji i niedoceniania wagi pewnych problemów. Dochodzi do tego fatalna wypowiedź Morawieckiego - dodaje.