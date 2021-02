Jacek Ozdoba kluczył z odpowiedzią. "Proszę nie być miękiszonem"

Jacek Ozdoba był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Sekretarza stanu w resorcie do spraw klimatu zapytano o to, czy powinien się pojawić nowy premier, np. Daniel Obajtek. - Ja jestem sekretarzem stanu, takie uzgodnienia, takie decyzje dotyczą Zjednoczonej Prawicy - odpowiedział gość WP. Ozdoba był dopytany także o to, czy łatwiej byłoby się dogadać z Mateuszem Morawieckim, czy Danielem Obajtkiem. - Ta odpowiedź na pewno nie powinna padać z moich ust. Ja wykonuję swoją pracę. Na tyle ile mogę, reformuję system związany z gospodarką - dodał polityk. - Trzymam kciuki za wszystkich rządzących Zjednoczonej Prawicy. Szanuję też premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział Jacek Ozdoba. - Moja opinia w zakresie decyzji, które są podejmowane, została wyrażona. Uważam, że w niektórych sprawach różnimy się, ale ta różnica jest argumentowana. Spór toczy się na płaszczyźnie merytorycznej, dlatego dobrze, żebyśmy to kontynuowali w gronie Zjednoczonej Prawicy - przekazał gość Sebastiana Ogórka. - Polityka polega też na tym, że pewne uzgodnienia można podejmować w kuluarach - dodał Ozdoba.

Rozwiń