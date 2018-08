Jacek Międlar o starcie w wyborach na prezydenta Wrocławia: jeszcze nie teraz

Były ksiądz Jacek Międlar nie będzie w tym roku ubiegał się o prezydenturę we Wrocławiu. Ma jednak zamiar wystartować w następnych wyborach. W sobotę Międlar będzie promował swoją autobiografię w Łodzi - co nie wszystkim mieszkańcom się podoba.

Jacek Międlar ogłosił na spotkaniu z dziennikarzami we Wrocławiu, "po kilku dniach przemyśleń, przemodlenia tematu", że nie będzie kandydował na urząd prezydenta tego miasta. Jak wyjaśniał, pomysł pojawił się zbyt późno, by przygotować profesjonalną kampanię wyborczą.

- Wyścig o fotel prezydenta Wrocławia to nie jest zabawa, to nie jest igraszka, tylko poważna rzecz. To spełnianie oczekiwań Polaków, którzy chcieliby, byśmy w tym mieście przywrócili polskie serce, a nie żydowskie, jak mówił Rafał Dutkiewicz - mówił były ksiądz.