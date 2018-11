Były ksiądz Jacek Międlar wydał autobiografię. Atakuje Kościół, Żydów i ujawnia, że został ojcem

Porównuje się do zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki, a pogrom w Jedwabnem nazywa "perfidnym żydowskim kłamstwem". Wskazuje homoseksualistów i pedofilów w polskim Kościele. Niecałe dwa lata po zrzuceniu sutanny przyznaje, że ma rodzinę i został ojcem. Były ksiądz Jacek Międlar wydał swoją autobiografię.

Sieć Empik wycofała z oferty książkę Międlara. W związku z tym przypominamy nasz tekst dotyczący jego autobiografii. Niemal dwa lata temu Jacek Międlar w atmosferze skandalu odszedł ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Kościelni przełożeni próbowali go zdyscyplinować, przenosząc z parafii do parafii i nakładając zakaz wystąpień publicznych. Zarzucano mu uprawianie polityki z ambony i nacjonalistyczne wystąpienia. Po głośnym kazaniu z okazji rocznicy założenia ONR, gdy policja badała, czy szerzył mowę nienawiści, Międlar odszedł ze stanu duchownego.

Niedanwo wydał autobiografię "Moja walka o prawdę. Wyznania byłego księdza". "Zrzucając sutannę, stałem się wolny" - pisze Jacek Międlar. I nie chodzi tu tylko o - jak to nazywa - knebel, który chciały mu nałożyć władze kościelne, nakładając na niego zakaz wypowiadania się. Okazuje się, że wolność Międlara dotyczy także życia prywatnego. W epilogu do książki informuje, że założył rodzinę.

Obowiązuje celibat

"Występując ze Zgromadzenia w 2016 roku nie spodziewałem się, że Chrystus pokieruje moimi drogami w taki cudowny sposób, stawiając na mojej drodze wyjątkową kobietę i uszczęśliwiając mnie przecudną córką". Jednocześnie były ksiądz przyznaje, że cały czas obowiązuje go celibat i nie otrzymał jeszcze dyspensy w tej sprawie.

Wcześniej pisze, że zanim wstąpił do seminarium, zerwał z dziewczyną, ale "praktycznie do ostatniego dnia 'na wolności' kobiety wciąż przewijały się w jego życiu".

"Papież Franciszek otacza się gejami"

Wymienia też kilka przypadków homoseksualistów oraz pedofilów, którzy mają pracować z dziećmi i odprawiać msze, a wiedzę o ich skłonnościach rzekomo mają przełożeni kościelni. Jak pisze Międlar, jest specjalna parafia, do której mają trafiać księża "mający słabość do osób tej samej płci".

"Populizm i zakłamanie watykańskich możnowładców sięga zenitu, a wojna z homoseksualnym lobby ogranicza się jedynie do słów, a papież Franciszek otacza się gejami w sutannach. Stopniowo jesteśmy przyzwyczajani do pederastii w Kościele, jak do czegoś absolutnie normalnego" - pisze były ksiądz. A Wrocław nazywa "swoistą wylęgarnią homo-księży" i publikuje SMS-y, które mieli wymieniać ksiądz z parafianinem.