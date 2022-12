Jacek Kurski zarobi ogromną sumę. Nie zapłaci od niej podatku

W przypadku byłego polityka ważną wiadomością jest to, że kontrakty zawarte z Bankiem Światowym nie podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że Kurski nie będzie musiał płacić podatku od wynagrodzenia inkasowanego w nowym miejscu. To znacząca zmiana względem TVP, gdzie wprawdzie wynagrodzenie dwuosobowego zarządu wynosiło ostatnimi czasy około 2 mln zł, ale od tych kwot należało odprowadzić podatek.