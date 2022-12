Ogromna kwota. Tyle zarobi Jacek Kurski na nowym stanowisku

Jak się okazuje, nowe stanowisko Kurskiego jest lukratywne. Rafał Mundry przedstawił wyliczenia, oparte na danych z rocznego raportu Światowego Banku z 2021 roku. Wynika z nich, że były prezes TVP będzie zarabiał 224 tysiące dolarów rocznie. Do tego trzeba doliczyć 50 tysięcy dolarów różnego typu dodatków. Razem daje to dochód do 1,3 miliona złotych rocznie. "Czyli więcej niż sam prezes Glapiński" - zauważa Mundry.