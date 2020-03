Jacek Kurski wrócił jak bumerang. Co Polacy sądzą o (byłym) prezesie TVP?

Jacek Kurski nie jest już prezesem zarządu TVP. Obowiązki przejął po nim jego bliski znajomy Maciej Łopiński, a sam Kurski został we wtorek jego (i zarządu TVP) doradcą. Polacy zabrali głos ws. byłego już prezesa Telewizji Publicznej.

Jacek Kurski w piątek wieczorem miał pojawić się na antenie TVP po raz ostatni na długi czas. W swoim ostatnim występie jako prezes TVP informował widzów, że oddał się do dyspozycji prezydenta. - Bardziej od samego siebie kocham TVP i Polskę - zapewniał w programie "Gość Wiadomości". A czy Polacy go kochają?

Wirtualna Polska zapytała internautów za pośrednictwem panelu Ariadna, co sadzą o Kurskim w roli prezesa Telewizji Publicznej. Tylko co czwarty respondent uważa, że dobrze sprawdzał się on w fotelu szefa TVP. 29 proc. badanych nie ma w tym temacie zdania, a aż 46 proc. ocenia go negatywnie. Skrajnie złe oceny stanowią aż 33 proc. wszystkich odpowiedzi.