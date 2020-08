Jacek Czaputowicz odchodzi. Komentarze posłów opozycji

Zaskoczenie odejściem Jacka Czaputowicza było tym większe, że przypada ono na środek kryzysu białoruskiego i ma miejsce dwa dni po dymisji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Poseł Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec dodał do tego, że rekonstrukcja rządu była planowana od dawna. Tymczasem kolejni ministrowie decydują się odejść na swoich warunkach:

- To że minister odchodzi tuż przed planowaną rekonstrukcją świadczy o tym, że dzieje się coś niedobrego. Jeśli szef MSZ składa rezygnację w momencie kiedy za wschodnią granicą Polski jest rewolucja, a lider rosyjskiej opozycji zostaje otruty , to znaczy, że rząd jest pozbawiony głowy - komentował na antenie TVN24 Grabiec.

Rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej dodał, że dziwna była też wcześniejsza zapowiedź Czaputowicza o odejściu: - Jeśli minister ogłasza, że odchodzi dwa miesiące przed zabraniem papierów, to nie wiadomo, który z wiceministrów zachowa głowę. Nie wiedzą tego ani oni, ani ich pracownicy. Cała maszyna przestaje działać - dodawał.

Łagodniej o Jacku Czaputowiczu wypowiedział się Radosław Sikorski, były szef MSZ w rządzie Donalda Tuska: - Czaputowicz rozsądnie zareagował na kryzys białoruski wspólnym oświadczeniem w Trójkącie Weimarskim , a więc razem z rządami Francji i Niemiec. Być może oznacza to, że miał pomysły, które nie zyskały aprobaty nacjonalistycznego polskiego rządu - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską Sikorski.

Sikorski dodał, Czaputowicz co prawda nie kompromitował Polski tak jak Waszczykowski, ale sytuacje kryzysowe - jak ta, z którą mamy obecnie do czynienia na Białorusi - weryfikują pozycję jaką zbudowaliśmy u naszego wschodniego sąsiada. - Najlepszym papierkiem lakmusowym dla pozycji Polski w relacjach z Białorusią jest fakt, że ważniejszą rolę odgrywa Litwa. A to Polska powinna przewodzić w negocjacjach z Łukaszenką i Rosją - zakończył Sikorski