Dziennikarka TVP przeprosiła Jana Grabca. Chodzi o fejkowy wpis

"Liczę, że Unia znajdzie sposób na zablokowanie funduszy Unii Europejskiej wynegocjowanych przez rząd PiS. To przykre, ale widocznie ludzie muszą odczuć materialne skutki łamania praworządności – tylko wtedy spojrzą dalej niż do pierwszego każdego miesiąca i przelew 500 plus i zmienią władzę" – taki wpis pojawił się w środę 22 lipca na twitterowym koncie, którego właściciel podszywał się pod Jana Grabca.

Jarosław Gowin komentuje

Wypowiedź tę skomentował Grabiec. Na Twitterze zwrócił się do Szefa Porozumienia z prośbą, by "nie rozpowszechniał fejka”. "To nie w pana stylu. Czekam na przeprosiny. To, że TVP rozpowszechnia spreparowane materiały, nawet mnie nie dziwi" - napisał rzecznik PO. Podkreślił jednocześnie, że jeśli nie będzie sprostowania ze strony redakcji, wystąpi na drogę sądową.