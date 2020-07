Wyniki wyborów 2020. Zamieszanie po wypowiedzi Jana Grabca. Chodzi o "pół etatu" dla Rafała Trzaskowskiego

"'Będziemy namawiać Rafała Trzaskowskiego, by nie poprzestał na pracy prezydenta Warszawy, ale działał aktywnie w polityce krajowej. Potencjał zgromadzony w kampanii musi zostać wykorzystany' - tyle powiedziałem rano w TOK FM. A po kilku godzinach ruszył głuchy telefon" - zirytował się na Twitterze Jan Grabiec.

Polityk zareagował na krytykę, która spłynęła na niego po porannym wywiadzie. - Będziemy wszyscy namawiać Rafała Trzaskowskiego, by nie wracał do ratusza na cały etat, ale poświęcił też trochę części swojego życia na arenę ogólnopolską. To bardzo ważne - tak rozmowę z Grabcem zrelacjonowano na stronie tokfm.pl.