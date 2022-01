Jabłoński o wpisie Sikorskiego: dobrze odzwierciedla nasze uczucia. Rosja wciąż jest państwem groźnym

W poniedziałek Siegiej Ławrow powiedział, że "NATO jest obecnie geopolitycznym projektem ukierunkowanym na zabór terytoriów osieroconych przez Układ Warszawski i ZSRR". Jego wypowiedź na Twitterze zamieściła ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii. Na Twitterze odniósł się do niej Radosław Sikorski, europoseł PO. "Zapamiętajcie raz na zawsze, odpowiem w jednym zrozumiałym dla was języku. Nie osierociliście nikogo, bo nie jesteście naszym ojcem. Raczej seryjnym gwałcicielem. Dlatego nikt za wami nie tęskni. A jeśli jeszcze raz spróbujecie, to dostaniecie kopa w jaja" - czytamy we wpisie Sikorskiego. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który był gościem programu "Newsroom", powiedział, że zgadza się z Sikorskim. - To mocne słowa. Jednak świetnie odzwierciedlają to, z czego my sobie zdajemy sprawę w Europie Środkowej, a co czasem jest niezrozumiałe dla naszych partnerów z Zachodu, którzy nie mają za sobą doświadczeń związanych z agresywną polityką Rosji. Mianowicie, że Rosja cały czas jest państwem groźnym - ocenił. - Rosja chciałaby wrócić, jak wspominali Ławrow czy Szojgu, do dawnej strefy wpływów. Mówią, że NATO powinno się wycofać do granic sprzed 1997 roku. Ale tak naprawdę chcieliby powrotu do sytuacji z 1989 roku, do Związku Radzieckiego. On dziś nie byłby formalnie państwem, ale po prostu strefą wpływów rosyjskich - stwierdził Jabłoński.