Ja, syn Suwarta

Po publikacji została w Wirtualnej Polsce powołana komisja, która miała na celu wyjaśnienie "sprawy Suwarta". Przesłuchano kilkudziesięciu pracowników, zarówno z redakcji, jak i działów sprzedaży oraz HR. Nieprawidłowości, które wykryto, dokładnie opisano w raporcie. Nie będę tego cytował w całości, ale zachęcam wszystkich zainteresowanych sprawą do zapoznania się z tym dokumentem, jest on do odnalezienia tutaj. Wewnętrzne postępowanie doprowadziło do zmiany na stanowisku redaktora naczelnego, natomiast artykuł OKO.Press miał o wiele dalej idące konsekwencje. Nie tylko dla naszej redakcji, ale w ogóle całej firmy.