"Ja, Jarosław Kaczyński przepraszam Krzysztofa Brejzę". Senator KO pozywa prezesa PiS

Krzysztof Brejza zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek złoży do sądu pozew przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Senator Koalicji Obywatelskiej chce, by prezes PiS przeprosił go za słowa, w których zasugerował, że Brejza jest zamieszany w niejasności w inowrocławskim ratuszu. Słowa te padły w kontekście afery z Pegasusem.