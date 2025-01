Cztery izraelskie żołnierki, które zostały porwane przez Hamas 7 października 2023 r., wróciły do Izraela po uwolnieniu z niewoli. W zamian za ich uwolnienie Izrael zgodził się na wypuszczenie 200 palestyńskich więźniów . To już druga wymiana w ramach zawieszenia broni w Strefie Gazy, które trwa od 19 stycznia.

Od 19 stycznia obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. W pierwszym etapie rozejmu, trwającym 42 dni, planowana jest wymiana 33 zakładników Hamasu na ok. 1900 Palestyńczyków. Wcześniej, sześć dni temu, uwolniono trzy zakładniczki w zamian za 90 palestyńskich więźniów.

Rzecznik izraelskich sił zbrojnych, kadm. Daniel Hagari, poinformował, że Hamas złamał uzgodnienia dotyczące kolejności wymiany zakładników. Mimo to, premier Benjamin Netanjahu zdecydował, że wymiana dojdzie do skutku, ponieważ naruszenie umowy nie było na tyle poważne, by zrywać porozumienie.