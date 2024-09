Izraelska masakra w Gazie. Kratery mają dziewięć metrów

"była to kolejna izraelska masakra"

Według rzecznika na obóz spadły co najmniej 4 rakiety, co tłumaczy dużą liczbę ofiar. Co najmniej 20 namiotów zapaliło się. - Trwa akcja ratunkowa, a liczba ofiar może się zwiększyć. Wygląda na to, że była to kolejna izraelska masakra - dodał rzecznik.