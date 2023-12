Izrael wraca do wojny na pełną skalę. Musiał, bo wypływają kolejne afery

To jeszcze nic przy doniesieniach amerykańskiego dziennika "The New York Times". Autorzy wskazują, iż dokumenty, e-maile i raporty świadczą, że izraelscy urzędnicy znali plan maskary Hamasu z 7 października już na rok przed tragedią. Według publikacji izraelscy wojskowi i wywiadu odrzucili te informacje jako nierealistyczne i zbyt ambitne w stosunku do możliwości organizacji.