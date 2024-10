Izrael uderzył nocą. Ruszyła ofensywa lądowa w Libanie

Niepokojące nagrania z Libanu. Agencja AP udostępniła nagrania z izraelskich nalotów na południową część Libanu oraz sam Bejrut. Nocą z poniedziałku na wtorek siły IDF najpierw zbombardowały cele w stolicy, gdzie mieli znajdować się bojownicy Hezbollahu. Nagrania z nocnych ataków ukazują poważną eskalację konfliktu. Ulicami Bejrutu spływa krew. Na południu miasta ogień tlił się do rana. W międzyczasie na terytorium południowego Libanu rozpoczęła się operacja lądowa Izraela. Celem izraelskiej operacji jest zabezpieczenie tych terenów i neutralizacja bojowników Hezbollah, wspieranych przez Iran. Jest to pierwsze tego typu wejście izraelskich wojsk lądowych do Libanu od wojny w 2006 roku. Premier Netanjahu zapowiada kontynuację działań, aby zabezpieczyć swoje granice i umożliwić mieszkańcom północnego Izraela powrót do domów po ewakuacji i wcześniejszych atakach rakietowych Libanu.