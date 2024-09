Izrael od dawna śledził szefa Hezbollahu. Wiadomo, dlaczego zginął właśnie teraz

Izraelska armia po ataku poinformowała, że celem nalotu była kwatera główna Hezbollahu zlokalizowana pod budynkami mieszkalnymi w dzielnicy Dahije, co doprowadziło do zawalenia się kilku budynków. Ministerstwo zdrowia Libanu podało, że zginęło co najmniej 11 osób, a 108 zostało rannych. Wraz z liderem Hezbollahu Nassarem Nasrallahem zginęło kilku innych wyższych dowódców Hezbollahu, w tym Ali Karaki, który kierował działaniami grupy na południu Libanu.