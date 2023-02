Iwan Fedorow, mer Melitopola: Nie będzie litości dla kolaborantów

Któregoś wieczoru powiedział: "Jeśli czujesz niebezpieczeństwo, wyjedź. Potrzebujemy cię żywego". Zapytałem: "To jest rozkaz czy refleksja?". Mówi: "Nie, to ty podejmujesz decyzję". Zostałem. I to była moja ostatnia rozmowa z nim z okupowanego Melitopola.