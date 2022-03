Rosjanie wzięli go do niewoli. Mer Melitopola Iwan Fedorow dla WP: procent przeżycia wynosił 10 proc.

W moim rozumieniu istnieją dwie opcje. Pierwsza: nasze siły zbrojne przyjdą i zajmą miasto, używając środków wojskowych. To trudna droga, która doprowadzi do wielu zniszczeń i ofiar. Druga: to porozumienie, bo każda wojna prędzej czy później się kończy podpisaniem określonych umów. Oczywiście, że ani ja, ani mój kraj nie jesteśmy gotowi do kapitulacji. W trakcie tych porozumień Rosjanie będą zmuszeni do opuszczenia naszego miasta. Wiem, że Melitopol, który nazywamy "bramą do Krymu", zawsze był ważny dla Rosjan. Mam przekonanie, że miasto do nas powróci. Ani prezydent Zełenski, ani inni politycy w Ukrainie nie rozważają w ogóle możliwości, że część obwodu chersońskiego czy zaporoskiego trafić mogłaby do Rosji.