ISW ujawnia tajne działania Putina

Eksperci Institute for the Study of War ujawniają ukryte działania rosyjskiego dyktatora. Najnowszy raport amerykańskiego think thanku podaje, że Władimir Putin udzielił szeregu tajnych ułaskawień rosyjskich skazańców. Anulowanie wyroków dotyczy tych, którzy pójdą walczyć na front ukraiński pod rozkazami dowódców grupy Wagnera.