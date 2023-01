Ukraina naciska na Danię. Chcą Cezarów

We wtorek minister obrony Jakob Ellemann-Jensen poinformował w TV 2, że decyzja w sprawie prośby Ukrainy powierzona zostanie do rozstrzygnięcia rządowi. - Popieramy Ukrainę. Wydaliśmy na to do tej pory cztery miliardy koron. Oni walczą, ale to także nasza bitwa. A jednocześnie musimy zapewnić równowagę własnej armii - mówi minister.