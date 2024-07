Istny skwar w Europie, mapa aż bordowa. A to jeszcze nie koniec

We Włoszech, które doświadczają dotkliwych upałów, przewiduje się, że wysokie temperatury utrzymają się do końca lipca. W 12 miastach we Włoszech wprowadzono najwyższy, trzeci stopień alertu z powodu wysokich temperatur, które przekraczają nawet 40 stopni Celsjusza. W środę najpoważniejsze ostrzeżenie ogłoszono dla 13 miast, w tym Rzymu, Ankony, Bolonii, Campobasso, Florencji, Frosinone, Latiny, Perugii, Pescary, Rieti, Palermo, Triestu i Viterbo.