"To nie upały zwaliły nas z nóg". Turysta wprost o sytuacji na Chorwacji

- Za małą pizzę Margheritę trzeba zapłacić 10 euro, a danie z makaronem czy owocami morza to już koszt od 18 do 20 euro w górę. Do tego dochodzą napoje. Jedząc obiad w trzy osoby, płaciliśmy około 80 euro. To naprawdę sporo - relacjonuje Wirtualnej Polsce Grzegorz, który wypoczywał w Umagu.