Termometry mogą nie wytrzymać. Takiego ukropu w Europie dawno nie było

Rekordowe upały na południu

Powyżej 40 st. C termometry wskazują od ubiegłego tygodnia m.in. w Rumunii, Bułgarii, w Chorwacji, na Węgrzech i we Włoszech. Odczuwalna temperatura jest znacznie wyższa. Mało tego, według synoptyków, w tym tygodniu na Bałkanach słupki rtęci jeszcze podskoczą. 44 st. C - nikogo nie powinno to zaskoczyć.