Iskrzy w obozie PiS. Premier ostro o żądaniach Ziobry

"Inne kwestie są skrupulatnie weryfikowane"

- Trzeba najpierw, aby każdy, kto to proponuje, zapoznał się najpierw ze szczegółami tego, co może być rzeczywiście zawetowane lub nie. Realnie, to co na poziomie UE jest teraz dyskutowane i głosowane na zasadzie jednomyślności, to są wszystkie pakiety sankcyjne, a także różnego rodzaju pomoc dla Ukrainy - mówił.