Irlandia i Hiszpania mówią "sprawdzam". Izrael oberwie od Unii Europejskiej?

Hiszpania i Irlandia zwróciły się do Unii Europejskiej o pilne zbadanie, czy Izrael wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie poszanowania praw człowieka w Strefie Gazy. "Odzwierciedla to rosnącą frustrację Europy i po raz pierwszy wskazuje na perspektywę nałożenia sankcji" - pisze "The Times of Israel".