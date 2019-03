Irena twierdzi, że była molestowana przez księży podczas egzorcyzmów. Nowe informacje w sprawie

Podczas egzorcyzmów była przez księży między innymi przywiązywana do kaloryfera, wykręcano jej ręce. Tak pięć lat swojego życia opisuje Irena. Prokurator jej jednak nie uwierzył, śledztwo umorzono. Teraz dziennikarka "Dużego Formatu" ujawnia kulisy.

Kiedy była w gimnazjum, jej rodzina zdecydowała, że powinna być poddana egzorcyzmom. Podczas sesji, jak twierdzi Irena, księża mówili jej, że "ma fajne cycki i niezłą dupę", przywiązywali ją do kaloryfera, nacierali jej miejsca intymne świętymi olejami, wykręcali ręce. Później inny ksiądz miał przywiązywać ją pasami do łóżka w piwnicy, wkładać jej do ust krzyż, po czym zatykać nos i wlewać do ust wodę egzorcyzmowaną.