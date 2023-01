Irańskie MSZ wezwało przedstawiciela Ukrainy

Ministerstwo wezwało ukraińskiego dyplomatę, by wyjaśnił komentarz Mychajły Podolaka, doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, dotyczący ataków dronów na wojskowe instalacje w Isfahanie. Podolak na swoim profilu na Twitterze napisał: "Wybuchowa noc w Iranie - produkcja dronów i rakiet, rafinerie ropy. Ukraina ostrzegała", odnosząc się do wielokrotnych wezwań, by Teheran zaprzestał dostaw broni do Moskwy - przypomniał portal.