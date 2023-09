Iran uwięził Szweda. Bruksela dostrzegła skandal dopiero po 500 dniach

33-letni Szwed, Johan Floderus pracował m.in. jako asystent unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Ylvy Johansson, a od 2021 roku w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (EEAS). Wiosną ubiegłego roku wyjechał do Iranu, by odwiedzić przyjaciela, a zarazem pracownika szwedzkiej ambasady w Teheranie. Podczas powrotu do domu, 17 kwietnia 2022 r. został zatrzymany na lotnisku, a w lipcu irański rząd wydał oświadczenie o aresztowaniu szwedzkiego obywatela pod zarzutem szpiegostwa. Dowodem na to miał być fakt, że już wcześniej kilka razy odwiedzał on Teheran.