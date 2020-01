Iran. Ukraiński samolot rozbił się zaraz po starcie. Zginęło co najmniej 170 osób

Samolot ukraińskich linii lotniczych rozbił się zaraz po starcie w Teheranie - donosi CNN. Na pokładzie było 170 pasażerów. Nikt nie przeżył katastrofy - poinformowało MSZ Ukrainy.

Do tragedii doszło w środę rano w pobliżu lotniska Imama Chomeiniego w Teheranie, stolicy Iranu, między miejscowościami Parand i Szahriar.

Samolot, który startował na lotnisku, to Boeing 737 ukraińskich linii lotniczych. Miał lecieć do Kijowa. Na pokładzie było 170 pasażerów plus załoga - podaje CNN za irańską agencją informacyjną ISNA.