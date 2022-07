Iran dostarczy Rosji setki dronów? "Powstaje koalicja antyzachodnia"

W poniedziałek doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan poinformował, że Stany Zjednoczone mają informacje, z których wynika, że Iran wesprze Rosję w działaniach wojennych na Ukrainie, dostarczając jej znaczną liczbę dronów, w tym także uzbrojonych. - To jest bardzo poważna sytuacja, w której powstaje koalicja antyzachodnia. Dziś przenosimy się z konfliktu Rosja-Ukraina na szczebel wyżej - ocenił w programie "Newsroom" WP gen. Tomasz Drewniak. Były inspektor Sił Powietrznych podkreślił, że "tu nie chodzi o same drony, a o to, że jakiś kraj zaczyna dostarczać uzbrojenie Rosji". - Może się okazać, że kolejne kraje pójdą tą drogą i świat się podzieli na dwie części: demokratyczny Zachód i pozostałe państwa, które nie akceptują takiej formy funkcjonowania - wskazał ekspert. Jak dodał, aktualnie nie wiemy, co tak naprawdę Iran ma dostarczyć Rosji. - Możliwa rozpiętość jest bardzo duża - powiedział Drewniak.

