Iran. Czarne skrzynki boeinga mają zostać otwarte w piątek

Agencja informacyjna IRNA przekazała, że Irańczycy nie chcą zwlekać z otwarciem czarnych skrzynek. Otworzą je już w piątek. Analiza danych, które są zapisane w rejestratorach parametrów lotu, może jednak potrwać od miesiąca do dwóch.

Dodał, że jeżeli Irańczycy sami nie będą w stanie odczytać danych, zwrócą się o pomoc np. do przedstawicieli Rosji, Kanady, Francji lub Ukrainy. "Iran przewiduje, że śledztwo w sprawie katastrofy może trwać rok lub dwa" - podaje Reuters.

Przypomnijmy, że podczas konfliktu USA-Iran doszło do tragicznego zdarzenia. Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych rozbił się tuż po starcie z lotniska w Teheranie. W sieci pojawiło się nagranie, które ma dowodzić, że maszyna została zestrzelona. Premier Kanady Justin Trudeau oficjalnie to potwierdził.