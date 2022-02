Inwazja Rosji na Ukrainę. Czy Polska może czuć się bezpieczna?

- To będzie wielkie powstanie przeciwko rosyjskiej armii i nie ma opcji, żeby zachodnia Ukraina się poddała. To dla Putina byłby kolejny Afganistan i on ma tego świadomość, że część narodu ukraińskiego będzie się biła do ostatniej kropli krwi. On tego nie chce, bo to nie przysporzy mu popularności, a Putin myśli o swojej przyszłości – twierdzi generał Skrzypczak.