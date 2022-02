Brytyjski minister o Rosji: Skopaliśmy tyłek carowi, możemy to zrobić ponownie

- Niestety, mamy teraz absorbującego przeciwnika w osobie Putina, który kompletnie oszalał. Car Mikołaj I popełnił ten sam błąd, co Putin... Nie miał przyjaciół, nie miał sojuszy. Szkoccy Gwardziści skopali tyłek carowi Mikołajowi I w 1853 roku na Krymie - zawsze możemy zrobić to ponownie - powiedział Wallace do żołnierzy.