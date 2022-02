Ukraina ogłasza stan wojenny. W Kijowie mobilizują rezerwistów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powstrzymał na razie się od mobilizacji wojsk i obawiając się, że panika wyrządzi szkody dla zrujnowanej gospodarki Ukrainy - informuje Wall Street Journal. We wtorkowym wystąpieniu telewizyjnym przekazał jednak, że presja ze strony Rosji zmusza go mobilizacji członków czynnej służby wojskowej i nowo utworzonych brygad obrony terytorialnej do ćwiczeń. Wołodymyr Zełenski stwierdził również, że Ukraina nie przeprowadzi ogólnej mobilizacji ludności cywilnej, co pozwoli mieszkańcom normalnie żyć i funkocnować.