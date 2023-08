Incydent z Black Hawkiem. Rząd i policja nie chcą się tłumaczyć

Po zdarzeniu rządzących ostro skrytykowali politycy opozycji. Z ich ustaleń wynika też, że po brawurowym przelocie Black Hawk uległ awarii. Senator KO Krzysztof Brejza poinformował, że "cały wirnik i łopaty do wymiany, śmigłowiec do remontu. Koszt samych części to ok. 3 mln zł".