Incydent z Black Hawkiem. Miliony na naprawę policyjnego śmigłowca

- Wszystko wskazuje na to, że śmigłowiec poleciał na tzw. GARDZIE. To jest taki status lotu, w którym przepisowo leci się m.in. do akcji antyterrorystycznej, obrony granic. Liczę na to, że Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego wyjaśni m.in. to, czy załoga tego śmigłowca zgłaszała to, że leci w GARDZIE - podkreślił.