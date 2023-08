Putin: jestem zszokowany. Nocne spotkanie na Kremlu i seria oskarżeń

Sytuacja "napięta"

Nie poprzestał na tych bredniach. - Czasami patrzę, co robi druga strona. Mam wrażenie, że to wcale nie są ich ludzie, których spychają na pola minowe. Zachowują się, jakby w ogóle nie byli ich obywatelami, niesamowite. Ale to ich sprawa, ich problemy - dodał dyktator, odpowiedzialny za śmierć tysięcy swoich żołnierzy, których wysłał na bezsensowną wojnę.