Incydent w Warszawie. Burza w sieci i reakcja szefa MSWiA

"Niezależnie od prowokacyjnego zachowania ambasadora Rosji i jego zbrodniczego Państwa dopóty, dopóki Polska go nie wydali, powinien być chroniony, gdyż posłowie są nietykalni. Teraz ta historia zostanie wykorzystana przeciwko nam, a odpowiedzialność za to ponosi MSW" - ocenił Roman Giertych. "Zamiast wydalić ambasadora zaraz po wybuchu wojny, rząd pozwolił mu na prowokacje u Karnowskich i na cmentarzu. Teraz przez nieudolność MSW mamy poważny problem. Naszym dyplomatom grozi niebezpieczeństwo, a Rosja zyskała wdzięczny temat do swojej propagandy" - dodał.