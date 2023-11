Incydent podczas przemówienia Blinkena. Wyprowadzili protestujących

Po nim z miejsca wstała kobieta trzymająca transparent "no more $ 4 Israel" ("nie dla przekazywania dolarów dla Izraela"), co oznaczało sprzeciw wobec finansowego wsparcia Izraela przez Stany Zjednoczone. Protestująca została wyprowadzona z sali przez ochronę. Kolejna kobieta krzyczała: "ludzie to nie zwierzęta!".