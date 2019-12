Impeachment Donalda Trumpa przyśpiesza. Izba Reprezentantów zatwierdziła zarzuty wobec prezydenta

Historyczne głosowanie w amerykańskiej Izbie Reprezentantów za nami. Członkowie niższej izby parlamentu zagłosowali za dalszym procedowaniem impeachmentu Donalda Trumpa. To dopiero 3. prezydent w historii USA, którego czeka oficjalny proces w Senacie.



Pierwszy artykuł (zarzucający prezydentowi nadużycie władzy) poparło 230 kongresmenów. Drugi (oskarżający go o utrudnianie pracy Kongresu) otrzymał poparcie 229 głosujących - podaje Fox News. W tym przypadku potrzebna była zwykła większość w Izbie Reprezentantów, która liczy 435 parlamentarzystów i kontrolowana jest przez Demokratów.

- To wielki dzień dla konstytucji USA, lecz smutny dla Ameryki - stwierdziła po głosowaniach Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów. Wcześniej mówiła o obronie demokracji i zagrożeniu dla podstawowych wartości Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump po głosowaniach: to bezprawne

Prezydent Stanów Zjednoczonych do wyniku głosowań odniósł się podczas spotkania z wyborcami w Battle Creek (Michigan).

- Nie mają na mnie nic. To oni powinni zostać oskarżeni. Każdy z nich - mówił Donald Trump. Później w mediach społecznościowych zamieścił wymowne zdjęcie z komunikatem skierowanym do swoich wyborców.

Impeachment przegłosowany w Izbie Reprezentantów. Co dalej?

Zobacz też: Plan C ws. Mariana Banasia? Rzecznik rządu rozkłada ręce

Początki impeachmentu. Trump: to polowanie na czarownice

Rozmowa ujrzała światło dzienne dzięki sygnaliście z CIA. Ujawnił on, że Trump zaproponował Zełenskiemu pewien układ. Ukraiński prezydent wznowi prokuratorskie śledztwo wobec syna politycznego przeciwnika - Huntera Bidena. Jego ojciec - Joe - to były wiceprezydent, który według ostatnich sondaży stanie prawdopodobnie w szranki z urzędującym prezydentem USA. W zamian za to Stany Zjednoczone nie będą wstrzymywać pomocy dla Ukraińców.