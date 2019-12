Impeachment Donalda Trumpa. Sformułowano zarzuty wobec prezydenta USA

Impeachment Donalda Trumpa wchodzi w kolejną fazę. Demokraci z Izby Reprezentantów sformułowali zarzuty wobec prezydenta USA. Według nich Donald Trump dopuścił się dwóch przestępstw: nadużycia władzy oraz obstrukcji Kongresu.

- To przestępstwo, gdy prezydent podczas sprawowania urzędu publicznego używa go w celu uzyskania osobistych korzyści – ignorując lub naruszając interes narodowy. Dokładnie to zrobił prezydent Trump kiedy naciskał Ukrainę, aby ingerowała w nasze wybory prezydenckie w 2020 roku - przyznał na konferencji Jerry Nadler.

Impeachment Donalda Trumpa. Pierwsze reakcje na ruch Demokratów

"Odwoływanie prezydenta. który wykazał się wynikami, który wyprodukował prawdopodobnie najmocniejszą gospodarkę w historii naszego kraju i którego prezydencja jest jedną z najbardziej udanych, a przede wszystkim nie zrobił NIC złego, to czyste polityczne szaleństwo" - napisał na kilkadziesiąt minut przed konferencją Demokratów Donald Trump. W kolejnym wpisie stwierdził, że ruch Demokratów to "polowanie na czarownice".

"To proces polityczny a nie prawny. On nie ma podłoża sądowego" - stwierdził Mick Mulvaney. P.o. szefa personelu Białego Domu dodał, że "jeśli Senat zdecyduje się na przesłuchania świadków, a prezydent nakaże urzędnikom Białego Domu zeznawać, to się temu podporządkuje". - Jeśli nam tego nie poleci, to tego nie zrobimy - oświadczył Mulvaney.