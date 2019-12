Siergiej Ławrow deklaruje. "Każdy krok USA wywoła reakcję Rosji". Chodzi o pociski rakietowe w Europie

Jest reakcja Rosji na decyzję USA o rozmieszczeniu w Europie amerykańskich pocisków rakietowych. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył w Rzymie, że "każdy krok USA wywoła rosyjską reakcję".



Ławrow uczestniczył w dwudniowym forum MED-Dialogi Śródziemnomorskie. - Będziemy stosować reakcję lustrzaną. Każdy ich krok wywoła rosyjską reakcję - powiedział minister na konferencji prasowej. - To nie my pogorszyliśmy relacje z NATO, zostawiamy to na sumieniu Sojuszu, nie prosimy o nic nikogo. Możemy liczyć tylko na siebie - mówił wcześniej Ławrow.