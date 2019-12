Impeachment Donalda Trumpa. Komisja publikuje raport i oskarża prezydenta USA

Publikacja raportu komisji ds. wywiadu Izby Reprezentantów będzie druzgocąca dla prezydenta USA. Członkowie gremium stwierdzili, że Donald Trump nadużył swojej władzy podczas rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dokument trafi teraz do komisji sprawiedliwości, która zadecyduje o dalszym etapie impeachmentu.

"Trump postawił swoje osobiste i polityczne interesy nad narodowymi interesami Stanów Zjednoczonych" - stwierdzają twórcy 300-stronicowego raportu. Działania 45. prezydenta USA miał prowadzić do "podważenia amerykańskiej demokracji i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego".

Dokument komisji niższej izby parlamentu to efekt dwóch miesięcy intensywnych prac. Podczas nich przesłuchano wiele osób związanych z dyplomacją oraz administracją amerykańską. Eksperci podkreślają, że o ile zawarte w nim informacje nie są nowe, to zostały zebrany, aby wykazać, że prezydent dopuścił się do przestępstwa.