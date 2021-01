Impeachment. Donald Trump jest zagrożony. Demokraci rozpoczęli procedurę

To jednak dopiero połowa drogi

O ile przegłosowanie wniosku o impeachment Trumpa przez Izbę Reprezentantów było formalnością, o tyle przeforsowanie wniosku w Senacie będzie trudniejsze do zrealizowania. Główną przeszkodą jest większość republikańska, która będzie utrzymywać się do zaprzysiężenia dwóch nowych senatorów z ramienia demokratów - Raphaela Warnocka i Jona Ossoffa.

Zamieszki w Waszyngtonie: Piotr Mueller: USA, jako dojrzała demokracja, poradzą sobie

Impeachment. Donald Trump zagrożony? Senat przesądzi o sprawie

Widzimy więc, że impeachment Donalda Trumpa będzie zależał od tego, czy Demokratom uda się przekonać część republikańskich senatorów do oskarżenia prezydenta, którego wcześniej popierali w dążeniu do reelekcji.

By wniosek o impeachment Donalda Trumpa, który trafiając do Izby Wyższej Kongresu staje się swoistym "aktem oskarżenia", przeszedł w Senacie, potrzebna jest większość dwóch trzecich liczby głosów wszystkich senatorów. Izba Wyższa liczy sobie 100 członków, więc potrzebnych jest co najmniej 67 głosów.

Impeachment. Donald Trump zostanie oskarżony - co dalej? Konsekwencje mogą być poważne

To stanowczo za mało na to, by Senat mógł zebrać się i procedować w sprawie impeachmentu, co w rozmowie z Wirtualną Polską podkreślił amerykanista prof. UW Bohdan Szklarski. - Impeachment jest nie do przeprowadzenia. Potrzebne byłyby przesłuchania. Myślę, że usunięcie Trumpa odbyłoby się ze szkodą dla systemu demokratycznego. Nie jest to politycznie wskazane - ocenił ekspert.