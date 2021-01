USA. Donald Trump do usunięcia? Izba Reprezentantów za 25. poprawką

Gorąco w USA. W nocy z wtorku na środę czasu polskiego Izba Reprezentantów zagłosowała za rezolucją wzywającą wiceprezydenta Mike'a Pence'a do skorzystania z 25. poprawki, co pozwoliłoby na usunięcie Donalda Trumpa ze stanowiska.

USA. Donald Trump do usunięcia? Izba Reprezentantów chce 25. poprawki

Wniosek w imieniu Partii Demokratycznej przed Izbą Reprezentantów złożył kongresmen Jamie Raskin z Maryland, który ponowił apel do wiceprezydenta Pence'a, by "zmobilizował on szefów resortów do zadeklarowania wobec przerażonego narodu, że Donald Trump nie może pozostać prezydentem".