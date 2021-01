USA. Wkrótce wniosek o impeachment Trumpa. Padła data

Trwa dyskusja ws. ewentualnego impeachmentu Donalda Trumpa. Demokraci deklarują mobilizację w swoich szeregach, by doprowadzić do procedury odwołania prezydenta z funkcji.

Warto przypomnieć, że Trump już raz był postawiony przez kontrolowaną przez Izbę Reprezentantów w stan oskarżenia. Uniewinnił go wówczas Senat.

W sobotę kongresmen stanu KaliforniaTed Lieu poinformował na Twitterze, że Demokraci w Izbie Reprezentantów USA w poniedziałek przedłożą artykuły impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa. Wcześniej takie informacje podawało CNN. Według stacji we wstępnym projekcie aktu oskarża się polityka o "podżeganie do powstania".

Informacje o planowanym wszczęciu procedury impeachmentu względem Donalda Trumpa pojawiły się już 6 stycznia po stłumieniu zamieszek na Kapitolu. Część urzędników administracji prezydenta USA podała się do dymisji. Już wtedy demokraci zagrozili Trumpowi konsekwencjami za uporczywe twierdzenie o "sfałszowaniu" wyborów prezydenckich, co mogło przyczynić się do podburzenia tłumu.