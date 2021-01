USA. Donald Trump z ostatnią szansą od Demokratów. "Polowanie na czarownice"

Demokraci dadzą Donaldowi Trumpowi ostatnią szansę na opuszczenie stanowiska prezydenta USA. W przeciwnym razie chcą kontynuować procedurę impeachmentu. Polityk po raz pierwszy rozmawiał z mediami od czasu zamieszek na Kapitolu.

Izba Reprezentantów pod przewodnictwem Demokratów zamierza w środę głosować nad procedurą postawienia Donalda Trumpa w stan oskarżenia. To efekt zamieszek i ataku na Kapitol. Demokraci chcą jednak dać ustępującemu prezydentowi USA ostatnią szansę. Mogą wycofać artykuł impeachmentu pod warunkiem, że do środy polityk sam zrezygnuje ze stanowiska lub nastąpi zmiana zdania ws. wykorzystania przez Mike'a Pence'a 25. poprawki do konstytucji USA.

USA. Donald Trump dokończy swoją kadencję?

Z kolei Republikanie prowadzą prace nad alternatywnym rozwiązaniem, w porównaniu do "pośpiesznego i dzielącego" stanu oskarżenia - informuje New York Times. Szanse Demokratów maleją, bo do zaprzysiężenia Joe Bidena zostało tylko 8 dni. Możliwa jest więc opcja, że będą chcieli kontynuować procedurę impeachmentu już po tym, jak Trump przestanie być prezydentem USA. Senat do pracy ma wrócić dopiero dzień przed złożeniem przysięgi przez Bidena.

Do sprawy impeachmentu po raz pierwszy odniósł się sam Trump. Od momentu swojego przemówienia, które odprowadziło do zamieszek w USA nie zabierał publicznie głosu. Wszystko przez to, że został zablokowany w mediach społecznościowych, które są jego ulubionym środkiem komunikacji. We wtorek ustępujący prezydent udał się do Teksasu, aby zobaczyć odcinek muru na granicy z Meksykiem, który został wybudowany za jego kadencji.

Impeachment Donalda Trumpa. Polityk zabiera głos

Trump rzucił w kierunku dziennikarzy kilka komentarzy - podają AFP i Washington Post. Uważa, że postawienie go w stan oskarżenia byłoby niebezpieczne dla USA. Zapewniał, że nie chce eskalacji przemocy. Wysiłki demokratów na rzecz jego impeachmentu nazwał "absurdalnie niedorzecznymi oraz kontynuacją największego polowania na czarownice w historii polityki". Ustępujący prezydent mówił też o ogromnej złości i nie odpowiedział na pytanie, czy złoży rezygnację z urzędu.

